Осужденный в РФ за шпионаж Фруде Берг передан Норвегии

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Осужденный в России за шпионаж отставной инспектор погранслужбы Норвегии передан в пятницу представителем королевства на территории Литвы. Об этом говорится в распространенном офисом премьер-министра Норвегии заявлении.

"Мы последовательно работали над возвращением Фруде Берга домой с момента его ареста", - сказала премьер Норвегии Эрна Сульберг.

