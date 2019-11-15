Осужденный в РФ за шпионаж Фруде Берг передан Норвегии
17:12 15.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Осужденный в России за шпионаж отставной инспектор погранслужбы Норвегии передан в пятницу представителем королевства на территории Литвы. Об этом говорится в распространенном офисом премьер-министра Норвегии заявлении.
"Мы последовательно работали над возвращением Фруде Берга домой с момента его ареста", - сказала премьер Норвегии Эрна Сульберг.
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