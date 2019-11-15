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Обнародована одна из стенограмм телефонного разговора Трампа и Зеленского

18:50 15.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом опубликовал в пятницу стенограмму первого телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским от 21 апреля 2019 года.

Как следует из документа, вся 16-минутная беседа представляла собой фактически обмен любезностями. Никакие по-настоящему содержательные вопросы в ходе нее не обсуждались, никаких политических разменов не производилось. В ходе разговора Трамп несколько раз поздравил Зеленского с победой на президентских выборах. "Это были невероятные выборы", - сказал глава администрации США. Он охарактеризовал победу Зеленского как "невероятное достижение". В свою очередь Зеленский заявил, что он и его команда рассматривали Трампа как "замечательный пример". "Думаю, вы будете работать отлично. У меня много друзей на Украине, которые вас знают и которым вы нравитесь. У меня много друзей с Украины, и, откровенно говоря, они ожидали, что вы одержите победу. И то, чего вы добились, просто поражает", - отметил глава Белого дома.

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