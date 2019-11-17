Эскперты Fitch Ratings оценили ситуацию с интеграцией России и Белоруссии

17:25 Источник: Интерфакс

Рейтинговое агентство Fitch Ratings фиксирует разногласия в подходах Москвы и Минска к вопросу интеграции.

"По-прежнему сохраняются значительные различия с точки зрения темпов и механизмов достижения более тесной интеграции (Белоруссии и России - ИФ)", - отмечается в пресс-релизе агентства, в котором сообщалось о подтверждении рейтингов Белоруссии на уровне "В".

"Хотя официальное объявление о соглашении (об интеграции Белоруссии и России - ИФ) ожидается в начале декабря, Fitch считает, что риск дальнейших задержек не является ничтожным, и потенциальные механизмы компенсации (в связи с налоговым маневром - ИФ) будут определены только после заключения соглашения об экономической интеграции", - считают эксперты агентства.