0
0
0
НОВОСТИ

Эскперты Fitch Ratings оценили ситуацию с интеграцией России и Белоруссии

17:25 17.11.2019 Источник: Интерфакс

Рейтинговое агентство Fitch Ratings фиксирует разногласия в подходах Москвы и Минска к вопросу интеграции.

"По-прежнему сохраняются значительные различия с точки зрения темпов и механизмов достижения более тесной интеграции (Белоруссии и России - ИФ)", - отмечается в пресс-релизе агентства, в котором сообщалось о подтверждении рейтингов Белоруссии на уровне "В".

"Хотя официальное объявление о соглашении (об интеграции Белоруссии и России - ИФ) ожидается в начале декабря, Fitch считает, что риск дальнейших задержек не является ничтожным, и потенциальные механизмы компенсации (в связи с налоговым маневром - ИФ) будут определены только после заключения соглашения об экономической интеграции", - считают эксперты агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:38 17.11.2019
Россия передаст украинцам их три корабля 18 ноября
0
112
14:55 17.11.2019
Арестованные корабли ФСБ исключила из числа вещдоков по делу украинских моряков
0
231
14:47 17.11.2019
СК расследует 12 уголовных дел, связанных с хищениями при строительстве "Восточного"
0
230
13:29 17.11.2019
Аквакомплекс в "Лужниках" открылся для посетителей
0
275
13:20 17.11.2019
Лукашенко собирается баллотироваться на президентских выборах в 2020 году
0
317
13:00 17.11.2019
СМИ: Россия перемещает украинские корабли, задержанные в Керченском проливе в 2018 году
0
315
13:00 17.11.2019
Жители Венеции ждут нового наводнения в ближайшее время
0
285
12:30 17.11.2019
Лукашенко не подпишет интеграционные документы с Россией, если они будут угрожать суверенитету
0
387
11:50 17.11.2019
Россияне вряд ли смогут полететь на курорты Египта на праздники прямыми рейсами - СМИ
0
501
10:29 17.11.2019
Премьер Белоруссии: Союзный договор остается без изменений, обсуждается новая программа его реализации
0
431

Возврат к списку