Эскперты Fitch Ratings оценили ситуацию с интеграцией России и Белоруссии
17:25 17.11.2019 Источник: Интерфакс
Рейтинговое агентство Fitch Ratings фиксирует разногласия в подходах Москвы и Минска к вопросу интеграции.
"По-прежнему сохраняются значительные различия с точки зрения темпов и механизмов достижения более тесной интеграции (Белоруссии и России - ИФ)", - отмечается в пресс-релизе агентства, в котором сообщалось о подтверждении рейтингов Белоруссии на уровне "В".
"Хотя официальное объявление о соглашении (об интеграции Белоруссии и России - ИФ) ожидается в начале декабря, Fitch считает, что риск дальнейших задержек не является ничтожным, и потенциальные механизмы компенсации (в связи с налоговым маневром - ИФ) будут определены только после заключения соглашения об экономической интеграции", - считают эксперты агентства.
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