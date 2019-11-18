Британское военное командование скрывало преступления своих солдат - СМИ

09:32 Источник: Эхо Москвы

Командование британской армии скрывало преступления своих солдат. Это утверждает газета The Sunday Times. По ее сведениям, офицеры подделывали документы, где говорилось о случаях убийств, пыток, избиений и изнасилований заключенных военнослужащими. Один из участников расследования пожаловался на давление со стороны Министерства обороны королевства.

Как пишет издание, результаты такого расследования могут повлиять на инициативу премьер-министра Бориса Джонсона. Он ранее предложил законопроекты, которые бы усложнили расследование преступлений военных, совершенных больше 10 лет назад. Эхо Москвы

