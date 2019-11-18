Китайская Sohu назвала "слабые места" России
10:20 18.11.2019 Источник: Известия
Россия входит в тройку сильнейших мировых держав в том числе из-за армии и огромной территории, но, несмотря на всю свою мощь, у нее есть четыре слабых места, пишет Sohu.
По мнению китайского издания, слабостями России являются демографические проблемы, экономические трудности, международная обстановка и географическое положение.
Так, автор материала напоминает, что демографические трудности начались еще в СССР, так как во время Второй мировой войны погибли 20 млн советских граждан. Затем по рождаемости ударил распад Союза. Кроме того, современная российская молодежь не торопится рожать детей.
«Площадь территории России — 17,07 млн кв. км, а население — 140 млн человек, что мировой державе совсем не по статусу», — говорится в материале.
Также к слабостям отнесены трудности в управлении многонациональным государством и экономические проблемы.
К последним китайское издание причисляет мононаправленность экономики РФ и «неудачное географическое положение».
Автор указывает, что во времена СССР активно развивалась тяжелая промышленность и военная отрасль, а легкая промышленность и сельское хозяйство отставали. Затем Россия «недостатки» в некоторой степени устранила, но ряд проблем остались.
Говоря о географии, журналист полагает, что расположение в северных широтах не самым лучшим образом влияет на экономику РФ.
Последней слабостью названа международная обстановка: Москва является главным противником Вашингтона, при этом Западная Европа старается избежать доминирования РФ в регионе. Кроме того, страны Ближнего Востока хотят большей поддержки со стороны России, заключает издание. Известия
НОВОСТИ
- 11:32 18.11.2019
- Верховный суд Гонконга признал неконституционным указ о запрете ношения масок
- 11:20 18.11.2019
- В законопроект о домашнем насилии включат понятие "преследование"
- 11:05 18.11.2019
- Минобороны РФ хочет взыскать с производителя ракет "Союз" более 2 млрд рублей через суд
- 11:00 18.11.2019
- Новый премьер Молдавии Кику заявил, что посетит на этой неделе Москву
- 10:32 18.11.2019
- Военные США представили поэтапный план прорыва российской системы ПВО
- 10:05 18.11.2019
- Украина скатывается в долговую яму - эксперт
- 10:00 18.11.2019
- Кладоискатель нашел в Шервудском лесу драгоценное кольцо XV века
- 09:32 18.11.2019
- Британское военное командование скрывало преступления своих солдат - СМИ
- 09:20 18.11.2019
- Протестующие в Тбилиси потребовали отставки правительства и досрочных выборов
- 09:05 18.11.2019
- В России хотят сократить время продажи спиртных напитков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать