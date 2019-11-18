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НОВОСТИ

Китайская Sohu назвала "слабые места" России

10:20 18.11.2019 Источник: Известия

Россия входит в тройку сильнейших мировых держав в том числе из-за армии и огромной территории, но, несмотря на всю свою мощь, у нее есть четыре слабых места, пишет Sohu.

По мнению китайского издания, слабостями России являются демографические проблемы, экономические трудности, международная обстановка и географическое положение.

Так, автор материала напоминает, что демографические трудности начались еще в СССР, так как во время Второй мировой войны погибли 20 млн советских граждан. Затем по рождаемости ударил распад Союза. Кроме того, современная российская молодежь не торопится рожать детей.

«Площадь территории России — 17,07 млн кв. км, а население — 140 млн человек, что мировой державе совсем не по статусу», — говорится в материале.

Также к слабостям отнесены трудности в управлении многонациональным государством и экономические проблемы.

К последним китайское издание причисляет мононаправленность экономики РФ и «неудачное географическое положение».

Автор указывает, что во времена СССР активно развивалась тяжелая промышленность и военная отрасль, а легкая промышленность и сельское хозяйство отставали. Затем Россия «недостатки» в некоторой степени устранила, но ряд проблем остались.

Говоря о географии, журналист полагает, что расположение в северных широтах не самым лучшим образом влияет на экономику РФ.

Последней слабостью названа международная обстановка: Москва является главным противником Вашингтона, при этом Западная Европа старается избежать доминирования РФ в регионе. Кроме того, страны Ближнего Востока хотят большей поддержки со стороны России, заключает издание.  Известия

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