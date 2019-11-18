Эксперты обсудили перспективы применения алюминия в аддитивных технологиях

16:00

В Москве Алюминиевая ассоциация провела семинар «Перспективы применения алюминия в аддитивных технологиях: опыт использования, новые материалы, преимущества». Мероприятие собрало более 100 специалистов из 45 ведущих отечественных и зарубежных компаний, чей производственный профиль напрямую связан с 3D-печатью. В семинаре также приняли участие представители Института легких материалов и технологий (ИЛМиТ).



В своих докладах выступившие эксперты рассказали о новых разработанных отечественных порошковых алюминиевых материалах, сквозном процессе цифровизации аддитивного производства, особенностях механических свойств металлических материалов, эффективности применения аддитивных технологий для производства сложносоставных деталей из алюминия и других аспектах этого передового технологического направления.

Открывая семинар, заместитель директора департамента металлургии Минпромторга России Владислав Демидов сказал, что 3D-печать является драйвером развития цифровых производств, а сами аддитивные технологии прогрессируют впечатляющими темпами. В то же время, по его словам, сегодня ощущается нехватка новых сплавов и технологий, которые обеспечили бы создание высокотехнологичных продуктов. Владислав Демидов также выразил уверенность в том, что нынешнее мероприятие позволит развить межотраслевые деловые связи между научной базой и производственными предприятиями.

Генеральный директор ИЛМиТ Роман Вахромов в свою очередь отметил, что семинар стал уже вторым за месяц мероприятием по аддитивным технологиям, организованным Алюминиевой ассоциацией. Первое – оно прошло в рамках специализированной выставки Weldex-2019 – было посвящено наплавке проволокой, нынешнее – порошковым технологиям в 3D-печати. Представитель ИЛМиТа также напомнил, что еще несколько лет назад алюминий использовали ограничено исключительно в научных целях или для мелкосерийного прототипирования, что было во многом связано со стоимостью порошковых материалов. Тогда килограмм алюминиевого порошка стоил порядка 250 евро. А уже сегодня стандартный сплав можно купить по цене менее 30 долларов за килограмм. «Уменьшение стоимости сырья способствует тому, что аддитивные технологии в области алюминия в ближайшее время получат широкое применение», – заявил Роман Вахромов.

По информации Алюминиевой ассоциации



