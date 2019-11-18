19:20 Источник: Эхо Москвы

Дональд Трамп не исключает возможности дачи показаний на процессе по его импичменту. Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси предложила, чтобы президент лично ответил на выдвинутые обвинения. Глава Белого дома написал в Твиттере, что хотя он не сделал ничего плохого и не хочет «придавать легитимности неправомочному процессу», эта идея ему нравится.

Процедура импичмента началась на фоне обвинений в адрес Трампа о давлении на Владимира Зеленского с целью провести расследование против политического оппонента американского лидера. Сам он утверждает, что лишь призывал Киев бороться с коррупцией. Эхо Москвы

