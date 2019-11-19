Суд заключил под стражу охранника амурского колледжа
11:00 19.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Благовещенский городской суд заключил под стражу на два месяца охранника амурского колледжа Олега Ермолова. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли за собой смерть двух или более лиц.
По версии следствия, охранник пропустил в здание 19-летнего студента, который принес охотничье ружье и устроил стрельбу. У Ермолова не было разрешения на охранную деятельность. Отмечается, что он ранее был судим. Сам он заявил в суде, что не считает себя виновным, так как сделал все от него зависящее: вывел людей и вызвал МЧС.
В результате стрельбы в амурском колледже погибли два человека, в том числе сам 19-летний студент. Трое были госпитализированы. Эхо Москвы
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