Суд заключил под стражу охранника амурского колледжа

11:00 Источник: Эхо Москвы

Благовещенский городской суд заключил под стражу на два месяца охранника амурского колледжа Олега Ермолова. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли за собой смерть двух или более лиц.

По версии следствия, охранник пропустил в здание 19-летнего студента, который принес охотничье ружье и устроил стрельбу. У Ермолова не было разрешения на охранную деятельность. Отмечается, что он ранее был судим. Сам он заявил в суде, что не считает себя виновным, так как сделал все от него зависящее: вывел людей и вызвал МЧС.

В результате стрельбы в амурском колледже погибли два человека, в том числе сам 19-летний студент. Трое были госпитализированы. Эхо Москвы