РУСАЛ принимает заявки на конкурс развития городских пространств с общим фондом 500 миллионов рублей

10:00

Компания РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявила о начале приема заявок на участие в десятом юбилейном конкурсе проектов «Территория РУСАЛа», общий фонд которого составляет полмиллиарда рублей.



Конкурс приурочен к 20-летию Компании и 10-летию социальной программы «Территория РУСАЛа», отмечаемых в 2020 году, и направлен на поддержку лучших проектов развития общественных пространств и социально-культурной среды. Принять в нём участие могут органы местного самоуправления (администрации) муниципальных образований. География конкурса охватывает 11 муниципалитетов России: Ачинск, Братск, Волгоград, Кандалакша, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Саяногорск, Североуральск, Тайшет и Шелехов и поселок Таежный Красноярского края. В каждом городе поддержка инициатив победителей составит до 50 млн руб.

Заявки принимаются до 20 декабря 2019 года на электронной платформе. Следующий этап – оценка, экспертиза и электронное голосование за лучший проект в каждом городе – продлится до 10 января 2020 года. Победители конкурса будут объявлены до конца января 2020 года.

Проекты, участвующие в конкурсе, должны быть направлены на создание комфортной городской среды и инфраструктуры для проведения масштабных городских мероприятий в сфере культуры, туризма и досуга горожан, а также предлагать оригинальные решения благоустройства территорий и создания социокультурных объектов, вовлекать жителей городов в их развитие и обустройство.

Компания поддержит создание значимых для жителей городов-участников проектов с нуля: от разработки концепции в 2020 году до их воплощения в городах в 2021-2022 году.

«Цель программы «Территория РУСАЛа» - развитие комфортной, интересной и дружелюбной среды в городах присутствия компании. За 10 лет ее реализации в российских регионах было создано и восстановлено более 250 различных объектов социальной инфраструктуры. Конкурс в новом формате открывает возможности для воплощения более масштабных проектов и позитивных изменений на благо жителей городов-участников программы», - отметил Рустам Закиев, директор департамента коммуникационных и социальных проектов РУСАЛа.

«Территория РУСАЛа» – программа социально-экономического развития территорий, которая предполагает комплексный стратегический подход к реализации лучших проектов инфраструктурных изменений как всего города, так и конкретного микрорайона, дома или двора. Программа призвана сделать жизнь людей максимально комфортной и интересной благодаря появлению новых общественных и культурных пространств, модернизации объектов социальной инфраструктуры для проведения культурных, развивающих и спортивных мероприятий.

В 2012 году программа «Территория РУСАЛа» получила признание экспертов конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности» как лучшая программа, способствующая развитию местных сообществ и улучшению социального климата в регионах присутствия.

Организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте .

По информации пресс-службы РУСАЛа



