Украина пока не получила от США около 35 млн долл помощи на военные нужды

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не получила свыше 35 млн долларов из общего объема американской военной помощи, выделение которой ранее приостанавливалось президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила во вторник электронная версия газеты "Лос-Анджелес таймс".

Ее журналисты ознакомились с документами Пентагона, из которых следует, что указанная сумма осталась на американских счетах. По каким причинам, пока не уточняется. По сведениям издания, члены Конгресса США осведомлены об этом и требуют от представителей американского военного ведомства разъяснений.