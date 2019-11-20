0
0
81
НОВОСТИ

Украина пока не получила от США около 35 млн долл помощи на военные нужды

08:00 20.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не получила свыше 35 млн долларов из общего объема американской военной помощи, выделение которой ранее приостанавливалось президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила во вторник электронная версия газеты "Лос-Анджелес таймс".

Ее журналисты ознакомились с документами Пентагона, из которых следует, что указанная сумма осталась на американских счетах. По каким причинам, пока не уточняется. По сведениям издания, члены Конгресса США осведомлены об этом и требуют от представителей американского военного ведомства разъяснений.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 20.11.2019
Дом, в котором родился Гитлер, станет отделением полиции
0
0
09:05 20.11.2019
В Германии убили сына экс-президента страны
0
46
09:00 20.11.2019
В Эстонии хотят вернуть "аннексированные Россией территории"
0
52
08:25 20.11.2019
Заключать еще одно соглашение на поставку С-400 Турция не собирается
0
111
08:15 20.11.2019
Социологи выяснили, какие свободы россияне ценят больше всего
0
124
07:45 20.11.2019
Эксперты России, ЕС и Украины проведут переговоры по газу в формате телеконференции - СМИ
0
84
07:30 20.11.2019
В NASA заявили о желании приобрести места на "Союзах" для американских астронавтов
0
90
07:15 20.11.2019
Власти не собираются уменьшать пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока
0
123
07:00 20.11.2019
Украина хочет избавиться от зависимости от МВФ к 2023 году
0
134
22:40 19.11.2019
Госдума предлагает ввести минимальную розничную цену на сигареты
0
542

Возврат к списку