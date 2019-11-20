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НОВОСТИ

В РФ могут ограничить импорт детских молочных смесей

11:32 20.11.2019 Источник: Коммерсант.ru

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу проработать вопрос ограничения импорта адаптированных молочных смесей и ингредиентов для их изготовления в Россию, в том числе путем квотирования. Это следует из протокола совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока, которое прошло у господина Гордеева в ноябре. Копия документа есть у “Ъ”.

По словам представителя вице-премьера Алены Жуковой, Минсельхоз пока не представил предложений. Вопрос прорабатывается, заверили “Ъ” в Минсельхозе и Минпромторге.

В настоящий момент импортируется более 90% смесей.

Мера преждевременна и грозит сокращением предложения, предупреждают эксперты.

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