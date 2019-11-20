В РФ могут ограничить импорт детских молочных смесей
11:32 20.11.2019 Источник: Коммерсант.ru
По словам представителя вице-премьера Алены Жуковой, Минсельхоз пока не представил предложений. Вопрос прорабатывается, заверили “Ъ” в Минсельхозе и Минпромторге.
В настоящий момент импортируется более 90% смесей.
Мера преждевременна и грозит сокращением предложения, предупреждают эксперты.
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