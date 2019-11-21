Помпео ищет способ покинуть администрацию Трампа - Time
09:20 21.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Майк Помпео ищет способ покинуть Администрацию Трампа и выдвинуться в Сенат на выборах в следующем году. Об этом сообщил журнал Time. Но после показаний посла США в ЕС Гордона Сондланда в рамках импичмента стимулов уйти у Помпео может только прибавиться.
Изначально план Госсекретаря Помпео заключался в том, чтобы оставаться главой внешнеполитического ведомства США до весны следующего года. Но процедура импичмента, начатая в отношении президента США Дональда Трампа в связи с политикой и действиями по Украине, заставила Помпео пересмотреть планы в сторону ускорения выхода из Администрации — об этом журналу Time сообщили три высокопоставленных республиканца, знакомых с намерениями Госсекретаря.
С одной стороны, чем дольше Помпео остается в Администрации, тем больше растет давление на него в связи с тем, что Госсекретарь не защитил сотрудников своего департамента, давших изобличающие показания в отношении Трампа, от нападок президента и республиканцев.
Кроме того, Госдеп отказывается исполнять повестки Конгресса по импичменту и предоставлять документы, а также запрещает свидетелям выступать на слушаниях. И, ко всему прочему, посол США в ЕС Гордон Сондланд заявил под присягой, что работал по прямому указанию Трампа и что Майк Помпео проинструктировал его работать с личным юристом Трампа Руди Джулиани по Украине — даже после того, как Палата представителей начала расследование звона между Трампом и Зеленским.
С другой стороны, на Помпео растет давление со стороны Трампа и его сторонников, которые винят госсекретаря в том, что некоторые свидетели все-таки дали показания и в том, что Помпео недостаточно рьяно защищает президента.
Главный вопрос, который предстоит решить Майку Помпео, — как покинуть Администрацию Трампа с наименьшими для себя потерями, пишет Time. Эхо Москвы
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