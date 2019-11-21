Долги потребителей услуг ЖКХ превышают 175 млрд рублей, проблему надо решать - Медведев

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал решить проблему с накопленными долгами потребителей услуг ЖКХ.

"Есть еще одна системная проблема в отрасли. Это долги коммунальных организаций за топливно-энергетические ресурсы, - сказал Медведев на заседании правительства. - Это по-прежнему очень большая сумма, свыше 175 млрд рублей. Здесь главная причина - накопленные долги потребителей, нужно с этим разбираться".

