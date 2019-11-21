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Путин и Собянин проехали по первому маршруту наземного метро Москвы

14:27 21.11.2019

Движение поездов по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД) открыли глава РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Церемония состоялась на Белорусском вокзале. Президент и градоначальник, а также сопровождавшие их министр транспорта РФ Евгений Дитрих, губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор РЖД Олег Белозеров проехали по маршруту МЦД-1 до Филей и вернулись обратно.

По маршрутам МЦД-1 и МЦД-2 будут курсировать электрички и современные поезда «Иволга». График работы МЦД будет согласован с графиком работы московского метро, оплатить проезд можно картой «Тройка», которая также действительна для проезда по Московского центрального кольца. При желании оплатить проезд на МЦД можно будет и действующими билетами пригородных электричек, но в этом случае пересадка на метро и МЦК не будет бесплатной.
Протяженность МЦД-1 от Одинцова до Лобни составляет 52 км, время в пути - 87 минут, длина линии МЦД-2 от Нахабина до Подольска - 80 км, время в пути - 120 минут. На двух линиях расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро.

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