Путин и Собянин проехали по первому маршруту наземного метро Москвы
14:27 21.11.2019
По маршрутам МЦД-1 и МЦД-2 будут курсировать электрички и современные поезда «Иволга». График работы МЦД будет согласован с графиком работы московского метро, оплатить проезд можно картой «Тройка», которая также действительна для проезда по Московского центрального кольца. При желании оплатить проезд на МЦД можно будет и действующими билетами пригородных электричек, но в этом случае пересадка на метро и МЦК не будет бесплатной.
Протяженность МЦД-1 от Одинцова до Лобни составляет 52 км, время в пути - 87 минут, длина линии МЦД-2 от Нахабина до Подольска - 80 км, время в пути - 120 минут. На двух линиях расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро.
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