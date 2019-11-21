Иерусалимский патриарх Феофил III настаивает на всеправославном совещании

16:00 Источник: НГ-Online

Иерусалимский патриархна вручении ему премии Международного фонда единства православных народов (ФЕПН) имени патриарха Алексия II в московском храме Христа Спасителя предложил провести в Аммане всеправославное совещание для обсуждения проблем православного единства."Патриарх Феофил сказал, что глубоко обеспокоен трудностями, омрачающими жизнь Церкви, и угрозами, нависшими над нами из-за наших печальных разделений. Он пригласил предстоятелей православных церквей на "братскую встречу в любви" в Иордании, чтобы обсудить вопрос сохранения нашего единства в евхаристическом общении, имея, очевидно, в виду события, связанные с предоставлением автокефалии ПЦУ.Напомню, что Иерусалимский Патриархат не признал создание так называемой ПЦУ и допускает к служению у Гроба Господня и других святынь Иерусалима лишь духовенство канонической Украинской Православной Церкви", - написал в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда.Патриарх Феофил III в этом году единственный номинант премии ФЕПН. В разные годы высокую награду получали главы Элладской и Александрийской православных церквей, которые в итоги внесли в свои диптих имя главы Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания (Думенко).

Милена Фаустова