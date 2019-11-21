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Иерусалимский патриарх Феофил III настаивает на всеправославном совещании

16:00 21.11.2019 Источник: НГ-Online

Иерусалимский патриарх Феофил III на вручении ему премии Международного фонда единства православных народов (ФЕПН) имени патриарха Алексия II в московском храме Христа Спасителя предложил провести в Аммане всеправославное совещание для обсуждения проблем православного единства.

"Патриарх Феофил сказал, что глубоко обеспокоен трудностями, омрачающими жизнь Церкви, и угрозами, нависшими над нами из-за наших печальных разделений. Он пригласил предстоятелей православных церквей на "братскую встречу в любви" в Иордании, чтобы обсудить вопрос сохранения нашего единства в евхаристическом общении, имея, очевидно, в виду события, связанные с предоставлением автокефалии ПЦУ.

Напомню, что Иерусалимский Патриархат не признал создание так называемой ПЦУ и допускает к служению у Гроба Господня и других святынь Иерусалима лишь духовенство канонической Украинской Православной Церкви", - написал в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда.

Патриарх Феофил III в этом году единственный номинант премии ФЕПН. В разные годы высокую награду получали главы Элладской и Александрийской православных церквей, которые в итоги внесли в свои диптих имя главы Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания (Думенко).

Милена Фаустова


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