США известили союзников, что изучают вариант выхода из Договора по открытому небу - СМИ

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США считают, что Договор по открытому небу (ДОН) представляет опасность для национальной безопасности. Как сообщила в четверг со ссылкой на источники газета "Дифенс ньюс", Вашингтон поделился с союзниками по НАТО своими опасениями, связанными с соглашением, дав понять, что всерьез рассматривает возможность выхода из него.

По данным издания, на состоявшейся в Брюсселе на прошлой неделе встрече делегация США, состоявшая из официальных лиц среднего ранга, представила своим союзникам секретные разведданные, главным образом касающиеся того, что Россия якобы "злоупотребляет договором, определяя своей целью критически важную инфраструктуру США". При этом американская сторона обратилась к партнерам с просьбой привести доводы, которые могли бы развеять опасения США.

"Мы считаем, что договор представляет опасность для нашей национальной безопасности. Мы ничего от него не получаем. Наши союзники ничего от него не получают, и мы намерены выйти. <...> Европейцы это поняли", - заявил изданию представитель администрации США.