В Подмосковье пройдет первенство России по дзюдо среди юниоров
12:32 22.11.2019
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Иллюстрация Министерства физической культуры и спорта
Московской области
Программа мероприятия включает в себя 17 весовых категорий. Первыми на татами выйдут девушки в весовой категории до 40 кг и 44 кг и юноши в весе до 46 кг и 50 кг. Закроют турнир 1 декабря финальные поединки дзюдоистов и официальная церемония награждения победителей и призеров.
«На юниорском первенстве страны в Дмитрове соберутся сильнейшие представители своих регионов в возрасте до 18 лет, которые будут бороться за награды в 17 весовых категориях. Подмосковье на соревнованиях представят 39 человек, - рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. - Это станет очередным тестом для подмосковных спортсменов после успешного выступления на первенстве Центрального федерального округа в Брянске, где наши юниоры завоевали 9 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей».
Георгий Соловьев
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