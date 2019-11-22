В Подмосковье пройдет первенство России по дзюдо среди юниоров

12:32

Иллюстрация Министерства физической культуры и спорта

Московской области

С 28 ноября по 1 декабря в Дмитрове пройдет первенство России по дзюдо среди юниоров до 18 лет. Московскую область на соревнованиях представят 39 человек. Торжественная церемония открытия состоится 28 ноября в 16:40.

Программа мероприятия включает в себя 17 весовых категорий. Первыми на татами выйдут девушки в весовой категории до 40 кг и 44 кг и юноши в весе до 46 кг и 50 кг. Закроют турнир 1 декабря финальные поединки дзюдоистов и официальная церемония награждения победителей и призеров.

«На юниорском первенстве страны в Дмитрове соберутся сильнейшие представители своих регионов в возрасте до 18 лет, которые будут бороться за награды в 17 весовых категориях. Подмосковье на соревнованиях представят 39 человек, - рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. - Это станет очередным тестом для подмосковных спортсменов после успешного выступления на первенстве Центрального федерального округа в Брянске, где наши юниоры завоевали 9 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей».

Георгий Соловьев