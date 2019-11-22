Расследование ЧП под Северодвинском не может быть публичным - Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расследование обстоятельств инцидента, произошедшего в августе на полигоне под Северодвинском, может носить исключительно закрытый характер, так как речь идет об испытании нового вооружения. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идет об испытании новых систем вооружения. Поэтому, конечно, расследования, которые могут осуществляться и осуществляются в этой связи, ни коим образом не могут быть публичны", - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что "они носят исключительно закрытый, секретный характер".