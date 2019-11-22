В поликлиники Москвы приняты на работу свыше 160 врачей различных специальностей
18:30 22.11.2019
«В рамках нового стандарта поликлиник мы уделяем большое внимание доступности специалистов, - отметила Ракова. - На сегодняшний день уже дополнительно приняты на работу 166 врачей. Из них 47 врачей - это врачи общей практики-терапевты и 119 врачей узких специальностей, наиболее востребованных».
Всего, по плану при введении Нового стандарта поликлиник столицы, планируется принять на работу дополнительно 500 врачей.
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