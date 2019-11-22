В поликлиники Москвы приняты на работу свыше 160 врачей различных специальностей

18:30

Программа капремонта поликлиник Москвы, в ходе которой будут реконструированы более 130 амбулаторий, позволит усилить их кадровый состав. Как заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова, для того, чтобы довести учреждения до уровня Нового стандарта поликлиник Москвы, в них уже приняты на работу более 160 медиков различных специальностей.



«В рамках нового стандарта поликлиник мы уделяем большое внимание доступности специалистов, - отметила Ракова. - На сегодняшний день уже дополнительно приняты на работу 166 врачей. Из них 47 врачей - это врачи общей практики-терапевты и 119 врачей узких специальностей, наиболее востребованных».



Всего, по плану при введении Нового стандарта поликлиник столицы, планируется принять на работу дополнительно 500 врачей.