Импортировать электроэнергию из Беларуси Украина отказалась
18:26 01.12.2019 Источник: Газета.Ru
Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание «Экономическая правда» со ссылкой на информированный источник.
По последней информации, трейдеры прекратили импорт, так как белорусская электроэнергия оказалась дороже украинского рынка. При этом источник заявил, что в небольших объемах продолжается поставка электроэнергии из России.
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