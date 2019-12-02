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НОВОСТИ

Турция изучает характеристики российских Су-35

17:00 02.12.2019 Источник: НГ-Online

Анкара внимательно изучает тактико-технические характеристики российских истребителей Су-35. Об этом заявил руководитель Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир, комментируя возможность исключения Анкары из числа партнеров программы по созданию американских истребителей пятого поколения F-35. «Мы изучаем предложение российской стороны по Су-35. Делать какие-либо оценки пока рано. Безусловно, Турция закупает технологии и оружие, отвечающие ее интересам. Однако слишком рано говорить о том, что мы приобретем Су-35. Нам предстоит скрупулезная работа и анализ», - приводит слова Демира агентство Anadolu.

Руководитель турецкого оборонпрома также подчеркнул важную роль контракта по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию. «Благодаря передаче технологий и совместному производству Анкара приобретет опыт, необходимый для разработки собственных систем ПВО», - сказал он. Демир также сообщил, что «возможностей дивизионов С-400 недостаточно для обеспечения полной защиты Турции». «Мы нуждаемся в большем количестве систем и разрабатываем собственные технологии. В то же время мы готовы приобрести на приемлемых условиях и американские ЗРК Patriot», - добавил он.

Игорь Субботин

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