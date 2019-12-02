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Из-за частичного обрушения моста в Оренбурге введен режим ЧС

21:15 02.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим ЧС муниципального уровня введен в Оренбурге после частичного обрушения моста, сообщил на заседании оперативного штаба первый зампредседателя правительства Оренбургской области Сергей Балыкин.

"Этот момент квалифицирован по всем критериям под режим ЧС муниципального уровня в части крушения, потому что необходима работа служб, обеспечение объездов и так далее", - сказал Балыкин.

После этого присутствующие приняли решение о введении режима ЧС.

Ориентировочно в 19:10 по местному времени (17:10 мск) виадук, соединяющий Загородное шоссе и улицу Терешковой, частично обрушился, в результате, по данным регионального Минздрава, пострадали два человека. Мост был на реконструкции, с 15 ноября введено поэтапное ограничение движения транспортных средств на ул. Терешковой в месте производства работ.


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