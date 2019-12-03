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НОВОСТИ

Нововведений по выборам в Госдуму нет - Песков

13:32 03.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не готовит никаких новшеств, которые бы касались выборов в Госдуму, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила о том, что к выборам в Госдуму в 2021 году может быть допущено больше малых партий.

"Что касается публикации "Ведомостей", мне нечего сказать абсолютно. Здесь я никак не могу прокомментировать, никаких нововведений на этот счет нет", - сказал Песков.

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