Тимошенко обвинила Зеленского в заговоре против украинского народа

16:32 Источник: Интерфакс

Земельные законы надо снять с рассмотрения, а все вопросы о судьбе украинской сельскохозяйственной земли должны решить люди на всеукраинском референдуме, говорится в манифесте Объединенного штаба защиты украинской земли.

Его подписали представители организаций гражданского общества, а огласила с трибуны Верховной Рады Юлия Тимошенко.

"Более 20 общественных организаций, профсоюзы и профессиональные объединения аграриев, за которыми стоят миллионы людей, подписали Манифест. Они считают, что распродажа земли угрожает национальной безопасности страны. Это не политическое решение, это - реальное преступление, которое требует расследования и наказания всех, кто стоит за этой аферой", - заявила Тимошенко.

"Президент Зеленский сказал, что будет принимать решения на базе всенародного референдума. А сегодня, зная, что 73% граждан против распродажи земли, не выполняет свое обещание. Это означает заговор против украинского народа", - заявила лидер партии.