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Рост тарифов в Москве в 2020 году сохранится в пределах инфляции

16:07 03.12.2019

Тарифы на проезд в транспорте и на услуги ЖКХ в Москве в следующем году сохранятся в пределах инфляции, отмечают в правительстве столицы. Так стоимость проезда в общественном транспорте повысится с 1 февраля и рост составит в среднем по году 3%, что ниже прогнозного уровня инфляции в 3,7%. При этом стоимость безлимитных проездных в мегаполисе не изменится.

А вот ставка платы за содержание жилых помещений с 1 января будет проиндексирована на 5%. «Минимальный размер взноса на капитальный ремонт будет увеличен на 3,7% - с 18,19 руб. за 1 кв. м до 18,86 руб. за 1 кв. м. Изменения тарифов на коммунальные услуги (газоснабжение, теплоснабжение водоснабжение и водоотведение) с 1 января 2020 года не произойдет. Тарифы на коммунальные услуги будут проиндексированы с 1 июля 2020 года в среднем на 3,7%. При этом рост тарифов на коммунальные услуги в Москве в целом с 2012 года - ниже накопленной инфляции за аналогичный период», - отмечают в городском правительстве.

При этом все имеющиеся у горожан льготы и другие меры социальной поддержки москвичей по оплате услуг ЖКХ планируется сохранить в полном объеме.

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