Рост тарифов в Москве в 2020 году сохранится в пределах инфляции
16:07 03.12.2019
Тарифы на проезд в транспорте и на услуги ЖКХ в Москве в следующем году сохранятся в пределах инфляции, отмечают в правительстве столицы. Так стоимость проезда в общественном транспорте повысится с 1 февраля и рост составит в среднем по году 3%, что ниже прогнозного уровня инфляции в 3,7%. При этом стоимость безлимитных проездных в мегаполисе не изменится.
А вот ставка платы за содержание жилых помещений с 1 января будет проиндексирована на 5%. «Минимальный размер взноса на капитальный ремонт будет увеличен на 3,7% - с 18,19 руб. за 1 кв. м до 18,86 руб. за 1 кв. м. Изменения тарифов на коммунальные услуги (газоснабжение, теплоснабжение водоснабжение и водоотведение) с 1 января 2020 года не произойдет. Тарифы на коммунальные услуги будут проиндексированы с 1 июля 2020 года в среднем на 3,7%. При этом рост тарифов на коммунальные услуги в Москве в целом с 2012 года - ниже накопленной инфляции за аналогичный период», - отмечают в городском правительстве.
При этом все имеющиеся у горожан льготы и другие меры социальной поддержки москвичей по оплате услуг ЖКХ планируется сохранить в полном объеме.
НОВОСТИ
- 16:32 03.12.2019
- Тимошенко обвинила Зеленского в заговоре против украинского народа
- 16:12 03.12.2019
- Главой Общественной палаты станет Лидия Михеева - источник
- 16:00 03.12.2019
- Премьер-министр Финляндии ушел в отставку из-за скандала с почтой
- 15:32 03.12.2019
- Saxo Bank в "шокирующих предсказаниях" предрек дорогую нефть и выход Венгрии из ЕС
- 15:12 03.12.2019
- США взяли под контроль нефть в Сирии и будут делать с ней все, что захотят - Трамп
- 15:00 03.12.2019
- Милану Кундере вернули гражданство Чехии
- 14:32 03.12.2019
- Заявления представителя ФБР о российских приложениях в Кремле назвали недобросовестной конкуренцией
- 14:12 03.12.2019
- СФ не готов сотрудничать с парламентом Норвегии, пока там не принесут извинений - Косачев
- 14:00 03.12.2019
- Уральский полпред предложил добавить полномочий губернаторам
- 13:54 03.12.2019
- Глава МВД России ознакомился с работой отдела ДНК-анализа в Улан-Удэ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать