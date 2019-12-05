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НОВОСТИ

На 2020 год запланирован первый коммерческий запуск с космодрома Восточный

14:32 05.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Первый коммерческий пуск с космодрома Восточный запланировали на 2020 год. На орбиту отправят спутники проекта OneWeb.

Первый старт должен состояться 18 апреля. Затем последуют пуски в мае, июне и июле. По информации источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, будет задействована ракета-носитель «Союз-2». Речь идёт о полностью коммерческом проекте с оплатой заказчиком отдельных ракет и сопутствующих услуг.

Всего группировка OneWeb будет состоять из 672 спутников. Проект позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру.  Говорит Москва

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