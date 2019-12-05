Госдума повышает МРОТ на 850 рублей
17:12 05.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Согласно действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей. По оценке Минтруда, повышение затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях. С учетом применения районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате МРОТ вырастет на сумму от 850 рублей в центральных и южных районах страны до 2 тыс. 550 рублей в Чукотском автономном округе.
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