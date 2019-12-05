0
0
165
НОВОСТИ

Госдума повышает МРОТ на 850 рублей

17:12 05.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.

Согласно действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей. По оценке Минтруда, повышение затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях. С учетом применения районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате МРОТ вырастет на сумму от 850 рублей в центральных и южных районах страны до 2 тыс. 550 рублей в Чукотском автономном округе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 05.12.2019
Le Monde рассказала о "базе российских шпионов" в Альпах
0
7
18:00 05.12.2019
Томас Бах прокомментировал возможный перенос международных турниров из РФ
0
95
17:37 05.12.2019
МКБ и "Славнефть" начали взаимодействие через "Транзит 2.0"
0
109
17:32 05.12.2019
Совет судей отклонил идею о наказании СМИ за фейковые новости о судах
0
122
17:30 05.12.2019
Высокий рейтинг Новикомбанка подтвержден агентством "Эксперт РА"
0
123
17:00 05.12.2019
Турция одобрила план НАТО по защите Польши и Прибалтики
0
159
16:32 05.12.2019
Возможное подорожание ОСАГО на 30% опровергли в Госдуме
0
178
16:12 05.12.2019
Гражданам Украины запретят ездить в Россию по внутренним паспортам
0
219
16:00 05.12.2019
Министр торговли Афганистана прибыл в Москву
0
217
15:32 05.12.2019
Российские эксперты убеждены, что данные лаборатории менялись Родченковым из США
0
285

Возврат к списку