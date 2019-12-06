Минэнерго РФ не ожидает резкого роста цен на бензин в РФ в 2020 году
10:20 06.12.2019 Источник: RNS
Минэнерго РФ не ожидает резкого роста цен на бензин в России в 2020 году даже в случае резкого увеличения цен на нефть в мире, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
«Уверены, что ситуация с ценами на топливо будет стабильной на протяжении всего следующего года с учетом планового роста инфляции», - написал Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика».
Он пояснил, что этого удастся достичь благодаря «демпфирующему механизму», который действует в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли России. RNS
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