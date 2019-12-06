Минэнерго РФ не ожидает резкого роста цен на бензин в РФ в 2020 году

10:20 Источник: RNS

Минэнерго РФ не ожидает резкого роста цен на бензин в России в 2020 году даже в случае резкого увеличения цен на нефть в мире, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

«Уверены, что ситуация с ценами на топливо будет стабильной на протяжении всего следующего года с учетом планового роста инфляции», - написал Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика».

Он пояснил, что этого удастся достичь благодаря «демпфирующему механизму», который действует в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли России. RNS