Америка возобновила переговоры с талибами
12:00 07.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские представители возобновили в субботу в столице Катара, Дохе, переговоры с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщил телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на источник в США.
"США возобновили сегодня (7 декабря - прим. ТАСС) переговоры в Дохе, - приводит телеканал слова собеседника. - Основой дискуссии станет [поиск путей] к сокращению масштабов насилия, что приведет к началу межафганских переговоров и прекращению огня".
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