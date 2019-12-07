Америка возобновила переговоры с талибами

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские представители возобновили в субботу в столице Катара, Дохе, переговоры с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщил телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на источник в США.

"США возобновили сегодня (7 декабря - прим. ТАСС) переговоры в Дохе, - приводит телеканал слова собеседника. - Основой дискуссии станет [поиск путей] к сокращению масштабов насилия, что приведет к началу межафганских переговоров и прекращению огня".