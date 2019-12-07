Медведев рассказал, почему Россия не может прекратить поставки газа через Украину
12:50 07.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не может прекратить поставки газа через Украину, так как заботится об интересах европейских и украинских потребителей. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью телепрограмме "Вести в субботу".
"Это (прекращение поставок - прим. ТАСС) невозможно по другой причине (не касающейся темы реверса газа - прим. ТАСС). Все-таки мы должны думать о европейских потребителях, да, собственно, и о наших украинских коллегах тоже должны думать", - сказал глава российского кабмина.
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