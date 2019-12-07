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НОВОСТИ

Следить за очередью в Эрмитаж можно будет следить через Сеть

15:18 07.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный Эрмитаж с нового года будет транслировать на своем сайте состояние очереди в музей, чтобы посетители могли удаленно принять решение, стоять ли им в ней. Об этом рассказал на пресс-конференции в субботу генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Мы собираемся решить вопросы с очередью. Мы с начала года будем транслировать на сайте очередь, чтобы каждый мог выбирать, идти ему, или нет", - сказал он.

В следующем году, по его словам, планируется еще одно нововведение для посетителей с точки зрения безопасности - рамки для досмотра перенесут из помещений Зимнего дворца под арку при входе во двор, для этого будет построен специальный павильон.

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