Следить за очередью в Эрмитаж можно будет следить через Сеть
15:18 07.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный Эрмитаж с нового года будет транслировать на своем сайте состояние очереди в музей, чтобы посетители могли удаленно принять решение, стоять ли им в ней. Об этом рассказал на пресс-конференции в субботу генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
"Мы собираемся решить вопросы с очередью. Мы с начала года будем транслировать на сайте очередь, чтобы каждый мог выбирать, идти ему, или нет", - сказал он.
В следующем году, по его словам, планируется еще одно нововведение для посетителей с точки зрения безопасности - рамки для досмотра перенесут из помещений Зимнего дворца под арку при входе во двор, для этого будет построен специальный павильон.
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