Московская погода "отстает" примерно на месяц от нормы - директор Гидрометцентра
14:45 08.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В Москве температура будет выше нормы. В начале недели намного выше нормы - на 5-6 градусов, погода совсем не декабрьская, температуры положительные. Начиная с середины недели, отклонения [от нормы] тоже будут положительными, но в среду столбики термометров будут приближаться к нулю", - сообщил он.
По словам Вильфанда, сейчас погода по температурным значениям "отстает" примерно на месяц.
Анормальное тепло будет наблюдаться и на остальных территориях России, отметил метеоролог. Это обусловлено редким явлением - зональным процессом переноса воздушных масс из Атлантики, которые распространяются даже на Красноярский край и Якутию.
По данным Гидрометцентра, в понедельник и вторник днем в Москве прогнозируется 2-4 градуса тепла, в среду - 0-2 градуса тепла. Облачно и небольшие осадки.
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