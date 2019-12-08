За инцидент с "грязной" нефтью Белоруссия рассчитывает на компенсацию порядка $70 млн
20:30 08.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия рассчитывает на компенсацию потерь в размере порядка $70 млн из-за инцидента с "грязной" российской нефтью. Об этом заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко в воскресенье по итогам переговоров белорусского и российского лидеров в Сочи.
"Там речь идет о немалой сумме - около $70 млн должна быть компенсация", - приводит его слова агентство БелТА. Вопрос компенсации затрагивался на переговорах глав государств, уточнил посол. "Мне показалось, что 6 декабря [на встрече премьер-министров] нашел разрешение этот вопрос, было согласие и премьера России о том, что так же, например, как венгерская компания MOL отрегулировала с "Транснефтью": за каждый баррель грязной нефти - компенсация $15, - сказал Семашко. - Это бы устроило и нас. Но в субботу это уже как-то по-другому все прозвучало".
По словам посла, данный вопрос вполне разрешим. "Просто нужно чуть четче и предметнее сработать "Белнефтехиму" с нашими НПЗ. Нужно официально выставить, как это положено по закону, как это требует юриспруденция - изложить свои претензии, четко и понятно, сказал он. - Подходы могут быть разные, но если в Венгрии или Польше и Германии так же сделали, то у нас тоже должно быть так сделано".
Как указал Семашко, на следующей неделе председатель "Белнефтехима должен приехать в Москву "с предельно выверенными юридическими документами и выдвинуть эти претензии".
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