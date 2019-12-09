Россия обратится в спортивный арбитражный суд в Лозанне после решения WADA - Журова
14:12 09.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия обязательно обратится в спортивный арбитражный суд в Лозанне после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), но сначала его обсудит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом журналистам в понедельник заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.
"19-го числа будет заседание наблюдательного совета РУСАДА, где, соответственно, дальше РУСАДА или принимает эти рекомендации, или не принимает. И потом уже суд в Лозанне", - сказала она. "100% [Россия будет обращаться в суд], потому что... надо бороться за спортсменов", - добавила она.
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