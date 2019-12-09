Вице-президент WADA считает, что РФ должна извиниться за "самый большой скандал" в мировом спорте

15:00 Источник: Интерфакс

Россия должна извиниться за манипуляции с допинг-пробами, которые привели к отстранению РФ от участия в международных соревнованиях, заявила вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд.

"Это самый большой скандал, который был в мировом спорте. Я бы предложила России извиниться за всю ту боль, которую она причинила спортсменам и болельщикам", - сказала Хеллеланд в интервью журналистам, ее заявление транслировал телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

"Я недовольна решением, которое было принято, но это пока все, что мы можем", - сказала вице-президент WADA.