Вице-президент WADA считает, что РФ должна извиниться за "самый большой скандал" в мировом спорте
15:00 09.12.2019 Источник: Интерфакс
Россия должна извиниться за манипуляции с допинг-пробами, которые привели к отстранению РФ от участия в международных соревнованиях, заявила вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд.
"Это самый большой скандал, который был в мировом спорте. Я бы предложила России извиниться за всю ту боль, которую она причинила спортсменам и болельщикам", - сказала Хеллеланд в интервью журналистам, ее заявление транслировал телеканал "Россия-24" (ВГТРК).
"Я недовольна решением, которое было принято, но это пока все, что мы можем", - сказала вице-президент WADA.
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