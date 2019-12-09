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Власти Ирана не собираются отключать в стране интернет

16:32 09.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Власти Ирана обещают не отключать в стране интернет. Правительство сегодня заверило, что планов отключения граждан от сети в Исламской республике нет.

Слухи о такой угрозе появились на фоне недавних блокировок доступа в интернет во время массовых акций протеста, охвативших Иран.  Эхо Москвы

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