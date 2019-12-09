МОК поддержал решение WADA о санкциях в отношении российского спорта
18:00 09.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители олимпийского движения поддержали решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта. Об этом говорится в заявлении Международного олимпийского комитета (МОК).
"Представители олимпийского движения сегодня поддержали единогласное решение исполнительного комитета WADA, которое соответствует заявлению, сделанному исполкомом МОК и одобренному олимпийским саммитом", - говорится в сообщении.
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