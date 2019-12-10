Трамп обсудил с Трюдо ратификацию нового торгового соглашения обсудили
08:10 10.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсудил с ним процесс ратификации нового торгового соглашения Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе главы канадского правительства.
"Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил сегодня (в понедельник - прим. ТАСС) с президентом США Дональдом Трампом прогресс в деле ратификации нового североамериканского торгового соглашения", - говорится в заявлении. В пресс-службе добавили, что лидеры двух стран также договорились находиться в тесном контакте "во время финальной стадии переговоров".
Кроме того, Трюдо выразил Трампу соболезнования в связи с недавней стрельбой на американской военной базе во Флориде, в результате которой три человека погибли и восемь получили ранения.
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