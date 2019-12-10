Христиане создали петицию, в которой требуют отменить статью об оскорблении чувств верующих

12:32

На платформе Change.org появилась петиция от христиан разных конфессий, которые просят прекратить практику уголовного преследования по статье об оскорблении чувств верующих (148 УК РФ). Эта практика, по мнению авторов петиции, «противозаконная, бесчеловечная и дискредитирующая христианство в России».

Христиане отмечают, что не существует даже приблизительного определения «чувств верующих», поэтому абсолютно невозможно судить за их оскорбление. «Тем более, что христианские чувства — это любовь и милосердие, а вовсе не жажда возмездия», — добавляют авторы петиции.

Они напоминают, что Россия является светским государством, поэтому чрезмерная опека Церкви недопустим и неправомерна. «Кроме того, эта опека приводит к тому, что религия часто используется как „ширма“ для прикрытия политических афер и имперских амбиций», — пишут они.

На момент публикации заметки петиция набрала более 34 тыс. подписей. znak.com

