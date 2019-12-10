0
0
63
НОВОСТИ

Христиане создали петицию, в которой требуют отменить статью об оскорблении чувств верующих

12:32 10.12.2019

На платформе Change.org появилась петиция от христиан разных конфессий, которые просят прекратить практику уголовного преследования по статье об оскорблении чувств верующих (148 УК РФ). Эта практика, по мнению авторов петиции, «противозаконная, бесчеловечная и дискредитирующая христианство в России».

Христиане отмечают, что не существует даже приблизительного определения «чувств верующих», поэтому абсолютно невозможно судить за их оскорбление. «Тем более, что христианские чувства — это любовь и милосердие, а вовсе не жажда возмездия», — добавляют авторы петиции.

Они напоминают, что Россия является светским государством, поэтому чрезмерная опека Церкви недопустим и неправомерна. «Кроме того, эта опека приводит к тому, что религия часто используется как „ширма“ для прикрытия политических афер и имперских амбиций», — пишут они.

На момент публикации заметки петиция набрала более 34 тыс. подписей. znak.com

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:22 10.12.2019
Умер Юрий Лужков
0
95
12:20 10.12.2019
На тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" придется провести дополнительный ремонт
0
92
12:05 10.12.2019
Cловарь Уэбстера назвал словом года "they"
0
109
12:00 10.12.2019
В 2019 г. в РФ предотвращено 50 преступлений террористической направленности - глава ФСБ
0
115
11:32 10.12.2019
Челябинские власти запретили иностранцам работать водителями автобусов
0
151
11:20 10.12.2019
Четыре человека погибли в результате стрельбы в больнице в Чехии
0
148
11:05 10.12.2019
В самолете умершего в 21 год рэпера Juice WRLD обнаружили 30 кг марихуаны
0
174
11:00 10.12.2019
УПЦ сообщила об увеличении количества приходов
0
220
10:32 10.12.2019
Эксперты подсчитали число россиян с теневыми зарплатами
0
220
10:20 10.12.2019
Убитый в Берлине гражданин Грузии был организатором взрывов в московском метро - Путин
0
218

Возврат к списку