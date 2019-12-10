Виновные в теракте в метро Петербурга осуждены на сроки от 19 лет колонии до пожизненного

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй западный окружной военный суд, признав 11 фигурантов дела о теракте в метро Петербурга виновными во взрыве, приговорил их к наказаниям в виде лишения свободы на сроки от 19 лет колонии до пожизненного, передает корр. ТАСС.

Ранее сообщалось, что суд признал Аброра Азимова виновным в финансировании теракта в метро и приговорил к пожизненному сроку заключения. "Назначить Азимову Акраму (брату Аброра Азимова - прим. ТАСС) наказание в виде 28 лет колонии строгого режима", - сказал судья Андрей Морозов.

Кроме того, Мухамадюсуп Эрматов приговорен к 28 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Ибрагим Эрматов - к 27 годам колонии строгого режима, для Шохисты Каримовой назначено наказание в виде 20 лет колонии общего режима. Содика Ортикова приговорили к 22 годам колонии строгого режима, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Дилмурада Муидинова и Азамжона Махмудова - к 20 годам, Сейфуллу Хакимова и Бахрама Эргашева - к 19 годам колонии строгого режима.