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Виновные в теракте в метро Петербурга осуждены на сроки от 19 лет колонии до пожизненного

14:12 10.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй западный окружной военный суд, признав 11 фигурантов дела о теракте в метро Петербурга виновными во взрыве, приговорил их к наказаниям в виде лишения свободы на сроки от 19 лет колонии до пожизненного, передает корр. ТАСС.

Ранее сообщалось, что суд признал Аброра Азимова виновным в финансировании теракта в метро и приговорил к пожизненному сроку заключения. "Назначить Азимову Акраму (брату Аброра Азимова - прим. ТАСС) наказание в виде 28 лет колонии строгого режима", - сказал судья Андрей Морозов.

Кроме того, Мухамадюсуп Эрматов приговорен к 28 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Ибрагим Эрматов - к 27 годам колонии строгого режима, для Шохисты Каримовой назначено наказание в виде 20 лет колонии общего режима. Содика Ортикова приговорили к 22 годам колонии строгого режима, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Дилмурада Муидинова и Азамжона Махмудова - к 20 годам, Сейфуллу Хакимова и Бахрама Эргашева - к 19 годам колонии строгого режима.

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