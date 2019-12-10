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Закон о продлении заморозки накопительной части пенсии принят Госдумой

15:00 10.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсии. Она будет действовать до 2022 года включительно.

Также закон устанавливает обязанность ПФР учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

Отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.  Говорит Москва

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