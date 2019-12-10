КС РФ предписал обеспечить права жертв репрессий на получение жилья на исторической родине

16:00 Источник: Эхо Москвы

Конституционный суд предписал обеспечить права жертв репрессий на получение жилья на исторической родине. Федеральные и региональные законы должны быть изменены так, чтобы не препятствовать улучшению жилищных условий, — пояснила судья-докладчик Лариса Красавчикова.

Согласно статье 13 Федерального закона, жертвы политических репрессий и их дети имеют право возвращаться туда, откуда были высланы, — напомнила Лариса Красавчикова. Эхо Москвы

