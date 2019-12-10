Полицейские задержали в Якутии "шамана" Габышева - адвокат
16:12 10.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Так называемый якутский шаман Александр Габышев, подозреваемый в публичных призывах к экстремизму, задержан полицейскими на территории Якутии. Об этом сообщил ТАСС координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников, оказывающий ему правовую помощь.
"Во вторник Габышев и несколько его соратников были задержаны на территории Якутии. Для этого правоохранители привлекли несколько полицейских экипажей", - сказал Прянишников, не уточнив, куда и зачем везут Габышева.
Ранее Прянишников сообщал ТАСС, что Габышев 8 декабря вновь отправился пешком из Якутска в Москву.
В сентябре в отношении Габышева была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу по ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"), возбужденному 12 сентября, добавлял ранее адвокат. Согласно постановлению, "Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности". В постановлении суда говорится, что по результатам психолого-лингвистического исследования в высказываниях Габышева содержится публичный призыв к насильственным действиям. Также Прянишников сообщал, что Габышев по итогам комплексной психолого- психиатрической экспертизы признан невменяемым.
В начале лета стало известно, что Габышев, который называет себя "якутским шаманом-воином", отправился пешком из Якутии в Москву. По пути его следования проводились митинги оппозиции.
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