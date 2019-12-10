Правительство Финляндии возглавила Санна Марин, став самым молодым премьер-министром в мире
17:00 10.12.2019 Источник: Интерфакс
Парламент Финляндии во вторник избрал премьер-министром заместителя председателя ведущей правящей Социал-демократической партии, министра транспорта и связи Санну Марин (Sanna Marin).
За нее проголосовали 99 депутатов, против 70.
Марин станет самым молодым в мире премьер-министром. До этого времени им считался премьер Украины, 35-летний Алексей Гончарук.
Марин стала третьим премьер-министром женщиной из 75 своих предшественников. По последним опросам она была самым популярным кандидатом в премьеры в истории страны. Марин пообещала партии, что вернет ей популярность, которая в последнее время несколько снизилась.
Марин выступает против вступления страны в НАТО, считает важными направлениями будущего правительства решение экологических и климатических проблем, а также сохранение традиционных семейных ценностей.
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