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Правительство Финляндии возглавила Санна Марин, став самым молодым премьер-министром в мире

17:00 10.12.2019 Источник: Интерфакс

Парламент Финляндии во вторник избрал премьер-министром заместителя председателя ведущей правящей Социал-демократической партии, министра транспорта и связи Санну Марин (Sanna Marin).

За нее проголосовали 99 депутатов, против 70.

Марин станет самым молодым в мире премьер-министром. До этого времени им считался премьер Украины, 35-летний Алексей Гончарук.

Марин стала третьим премьер-министром женщиной из 75 своих предшественников. По последним опросам она была самым популярным кандидатом в премьеры в истории страны. Марин пообещала партии, что вернет ей популярность, которая в последнее время несколько снизилась.

Марин выступает против вступления страны в НАТО, считает важными направлениями будущего правительства решение экологических и климатических проблем, а также сохранение традиционных семейных ценностей.

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