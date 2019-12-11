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НОВОСТИ

Российское аварийно-спасательное судно заподозрили в охоте за авианосцем США

10:05 11.12.2019 Источник: Lenta.ru

Российское многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Демидов» в течение нескольких дней могло охотиться за американским авианосцем Harry Truman в Средиземном море, пишет ItaMilRadar.

Отслеживающий перемещение кораблей в регионе сайт отмечает, что российское судно оснащено оборудованием для глубоководных работ, и задается вопросом о том, не использовался ли «Спасатель Демидов» для прослушивания коммуникаций.  Lenta.Ru

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