Российское аварийно-спасательное судно заподозрили в охоте за авианосцем США

10:05 Источник: Lenta.ru

Российское многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Демидов» в течение нескольких дней могло охотиться за американским авианосцем Harry Truman в Средиземном море, пишет ItaMilRadar.

Отслеживающий перемещение кораблей в регионе сайт отмечает, что российское судно оснащено оборудованием для глубоководных работ, и задается вопросом о том, не использовался ли «Спасатель Демидов» для прослушивания коммуникаций. Lenta.Ru