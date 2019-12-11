Российское аварийно-спасательное судно заподозрили в охоте за авианосцем США
10:05 11.12.2019 Источник: Lenta.ru
Российское многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Демидов» в течение нескольких дней могло охотиться за американским авианосцем Harry Truman в Средиземном море, пишет ItaMilRadar.
Отслеживающий перемещение кораблей в регионе сайт отмечает, что российское судно оснащено оборудованием для глубоководных работ, и задается вопросом о том, не использовался ли «Спасатель Демидов» для прослушивания коммуникаций. Lenta.Ru
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