Помпео объясняет расширение списка санкций "злонамеренным поведением" Ирана
18:30 11.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон в среду расширил список санкций по Ирану, внеся в него одного гражданина этой страны, два судна под иранским флагом, а также несколько компаний. Об этом сообщается на сайте Минфина США.
Как отмечается в пресс-релизе, под рестрикции попала "сеть, занимающаяся контрабандой" оружия из Ирана в Йемен "от имени Корпуса стражей исламской революции (КСИР - прим. ТАСС)".
Госсекретарь США Майкл Помпео в среду, комментируя введение санкций, подчеркнул, что пока "злонамеренное поведение" Ирана продолжится, Вашингтон будет продолжать и свою "кампанию [по оказанию] максимального давления" на Тегеран. "Сегодня я объявляю о санкциях в отношении трех иранских транспортных компаний, которые помогают Ирану импортировать детали для своей программы оружия массового уничтожения", - пояснил Помпео. По его словам, одна из компаний, попавших в список, базируется в Шанхае.
Помимо этого, санкции введены в отношении трех связанных с иранской авиакомпанией Mahan Air ("Махан эйр") фирм, которые базируются в ОАЭ и Гонконге.
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