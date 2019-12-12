В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н
07:00 12.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ударный вертолет Ми-28Н разбился в Краснодарском крае, члены экипажа, погибли. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в четверг.
"11 декабря 2019 года в районе 23:00 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях в Краснодарском крае в районе аэродрома Кореновск потерпел аварию вертолет Ми-28", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что "полет выполнялся без боекомплекта". "На земле разрушений нет. Оба летчика погибли", - говорится в сообщении.
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