МИД ФРГ назвал решение о высылке германских дипломатов из России "неверным сигналом"

12:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД ФРГ счел "неверным сигналом" ответные меры РФ по высылке дипломатов и сожалеет в связи с решением Москвы. Об этом сообщила в четверг в Берлине представитель германского внешнеполитического ведомства.

"Федеральное правительство с сожалением принимает к сведению решение российского правительства объявить персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в Москве. Оно посылает неверный сигнал и является неоправданным", - заявили в МИД ФРГ.