Законопроект об обязательной защите диссертаций в аспирантуре внесен в Госдуму

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о возвращении в аспирантуру обязательной защиты диссертации на соискание степени кандидата наук. Документ опубликован в пятницу в думской электронной базе данных.

В кабмине указывают, что действующие программы аспирантуры больше направлены на освоение образовательной программы, а не на научную деятельность и подготовку диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Как отмечается в пояснительной записке, сегодня итогом обучения в аспирантуре становится предоставление научного доклада об основных результатах подготовленной диссертации, при этом лица, завершившие обучение, не обязаны в дальнейшем защищать диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук.

"Законопроектом предлагается установить, что в рамках освоения программ аспирантуры (адъюнктуры) должна быть подготовлена диссертация, соответствующая критериям, установленным постановлением № 842", - указано в сопроводительных материалах. "Интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании в рамках реализации программ подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) обеспечивается путем проведения итоговой аттестации в форме оценки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и последующего ее представления к защите в соответствии с законодательством о науке и государственной научно-технической политике", - говорится в законопроекте.

Кроме того, инициативой предлагается отменить процедуру государственной аккредитации программ аспирантуры или адъюнктуры, установив, что программы будут разрабатываться на основе федеральных государственных требований, которые будут утверждаться Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.