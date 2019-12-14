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В Москве ожидаются около нуля градусов и облачная погода - Гидрометцентр

11:45 14.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, преимущественно без осадков и около нуля градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит минус 1 - плюс 1 градус тепла. В ночь на воскресенье она не опустится ниже 1 градуса мороза.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус 2 - плюс 3 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 4 градуса.

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